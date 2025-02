A Santarcangelo nel 2024 aumentano imprese e occupati

Dopo due anni di stabilità, il 2024 ha chiuso con una crescita delle imprese santarcangiolesi, che passano da 2.600 a 2.626. Ma l’aumento più consistente, di oltre 250 unità, è quello registrato sul totale degli addetti, che nell’anno appena concluso raggiungono quota 9.205, segnano un +2,98% rispetto al 2023 (8.939).

I dati della Camera di Commercio della Romagna elaborati dallo Sportello unico per le attività produttive dell’Unione di Comuni Valmarecchia confermano un trend che vede il settore del commercio e della ristorazione, nonché quello dell’artigianato e dell’industria, raccogliere la maggior parte degli addetti: per la precisione, rispettivamente 2.759 e 3.338. Si tratta infatti dei settori trainanti dell’economia santarcangiolese, dal momento che commercio e artigianato da soli rappresentano il 60% delle imprese del territorio (670 e 594 imprese).

Ma le imprese che hanno una maggiore concentrazione di addetti sono quelle dei servizi di informazione e comunicazione, con una media di 14 occupati, mentre agli ultimi posti si trova l’agricoltura – con una media di 2,2 lavoratori per impresa, a dimostrazione di come si tratti spesso di piccole realtà – e il commercio, che conta in media 2,5 lavoratori per impresa, anche in ragione dei 414 esercizi di vicinato (con superficie fino ai 250 mq). Sicuramente dettato dalla tipologia particolare, le medie più basse in assoluto si registrano però nel settore delle attività professionali, scientifiche e tecniche, nonché nel settore dell’istruzione, con una media di 1,4 addetti per impresa.

“I numeri delle imprese del 2024 ci confermano quanto sia attivo il tessuto economico della città – commenta l’assessore alle Attività economiche, Luca Paganelli – che è riuscito a consolidarsi anche in un anno pieno di incertezze, dal costo dell’energia e delle materie prime fino agli alti tassi di interesse bancari”.

“La fotografia del 2024 vede come sempre protagonisti i settori della ristorazione, del commercio e dell’artigianato, che garantiscono la maggior parte dei posti di lavoro. Il nostro obiettivo per il futuro sarà, da un lato, sostenere le piccole realtà che rendono il tessuto economico di Santarcangelo così vitale e, dall’altro, incentivare lo sviluppo del mondo agricolo nell’ottica di valorizzare sempre di più la tipicità dei prodotti e la sostenibilità dei processi”.

Comune di Santarcangelo