A Verucchio Calici 2024. Ben 27 cantine e la straordinaria esperienza della degustazione in Mongolfiera

Verucchio Calici 2024 conferma la grande connessione territoriale, nelle serate di venerdì 2 e sabato 3 agosto vedrà protagoniste ben 27 cantine e lancia la straordinaria esperienza della degustazione in Mongolfiera, che si alzerà in cielo dal Parco 9 Martiri ai piedi della Rocca Malatestiana che si conferma il “castello delle bollicine”. Speciale servizio navetta gratuito dalle 19.30 alle 24 con partenza e arrivo a Villa Verucchio in zona palestre

Una forte connotazione e connessione territoriale, la conferma del ritrovato coinvolgimento diretto della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini e la grande novità della degustazione ad alta quota, a bordo di una mongolfiera che si alzerà in cielo ai piedi della Rocca Malatestiana: VERUCCHIO CALICI 2024 dà appuntamento a inizio agosto, nelle serate di venerdì 2 e sabato 3 torna a vestire a festa il cuore del centro storico e sotto la regia di Mirco Guidi di Gm Group propone un calendario di iniziative che racconteranno la Valmarecchia e la Romagna enologica per vie, piazze e suggestivi crocicchi messo in essere insieme e Pro Loco su incarico dell’amministrazione comunale, che ha affidato la regia l’evento a “5.0 Express”. Un ricchissimo programma illustrato questa mattina dagli organizzatori, dalla sindaca Lara Gobbi, dal presidente della “Strada” Sandro Santini, da Maura Fiorani di Pro loco alla presenza di alcuni esercenti coinvolti nella manifestazione e dell’assessora al turismo e alla cultura Maria Antonietta Pazzini.

27 CANTINE E LA ROCCA DELLE BOLLICINE

L’evento si articolerà principalmente in quattro aree, dove sarà possibile sbizzarrirsi fra vini, musica e buon cibo. La manifestazione abbraccerà infatti Piazza Malatesta, che si conferma il cuore dell’evento, Piazza Battaglini, Piazzale ex Macello e la Rocca Malatestiana, che diventerà il castello delle bollicine con cinque produttori di prosecchi. Saranno ben 27 le cantine protagoniste di questa edizione, con quelle della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini attivissime con i progetti Rimini Rebola e Sangiovese Rimini Doc praticamente al gran completo: i partecipanti potranno sbizzarrirsi degustando Ca Perdicchi, Cantina Pastocchi, San Rocco, Podere Dell’Angelo, I Muretti, Podere Vecciano, Tenuta Santini, Franco Galli, Vini Ottaviani, Delle Selve, Montebelli, Flenghi, San Marino, Marcosanti, Pian dei Venti, Santa Pazienza, Pezzalunga, La Vite di Monica, Cretaia, Nepos, Piccoli Vignaioli e Bufalo oltre alle cinque di “bolle” nel castello.

CIBO E MUSICA

Ad accompagnare le degustazioni e rendere ancor più piacevole l’atmosfera contribuiranno poi il tradizionale street food e la musica ai vari angoli del paese. Le specialità argentine de “La Gueya di Octavio” saranno come sempre in Piazzale Macello, dove si esibiranno Roxy e Ada Rey con le musiche anni ’80, ’90, 2000. Al castello ecco invece le specialità di pesce de Il Veliero e le performance dei Trio Marequita e di Taxi Moon, in Piazza Malatesta la ricca offerta de La Rocca, La Madia, Tiee Cibo e Vini, Bottega della Flavia, Osteria Castello, Kiss My Piada, Crostre di Pane e Bar Commercio (suoneranno Mariapia Gobbi e Simone Antoniacci) e in Piazza Battaglini si troveranno le piade della Pro Loco e Il Griglificio di Marco con musica dei gruppi Veronese, De Marco e Hbh.

SI BEVE ANCHE FRA LE NUVOLE CON “ALZATA DIVINO”

La “chicca” di questa edizione è come detto la degustazione ad alta quota, ribattezzata “Alzata diVino”: al Parco 9 Martiri, ai piedi della Rocca Malatestiana, fra le 20 e le 23 di entrambe le serate sarà infatti disponibile una Mongolfiera, che regalerà la straordinaria esperienza di fare un brindisi in cielo con la vista mozzafiato sull’intera Riviera e la vallata del Marecchia: i ticket si acquistano in loco ed è possibile prenotarsi al 338-8276102

NAVETTA DA VILLA VERUCCHIO E TICKET

Per agevolare l’accesso ed evitare che ci si ammassi agli ingressi, è stato confermato lo speciale servizio navetta gratuito che si è sempre rivelato preziosissimo: la partenza è fissata dal piazzale delle palestre sulla Marecchiese a Villa Verucchio e si susseguiranno corse continuative dalle 19.30 alle 24. Nel capoluogo il pubblico in auto sarà invece dirottato nel vari parcheggi, con il campo sportivo del Passerello ad aggiungersi a quelli canonici.

Sarà possibile acquistare un “Kit Stella” composto da sacca, calice e quattro degustazioni al costo di 15 euro, un “Kit Vini” con 4 ticket a 10 euro e un “Kit Calice” (sacca e bicchiere) a 7 euro). Tra i partner dell’evento c’è anche Valore Romagna, progetto di territorio promosso dall’Unione dei Comuni che, sul modello Smac di San Marino, si propone di agevolare l’economia di prossimità: chi acquista un kit, ma anche i singoli coupon degustazione, potrà ricevere gratuitamente una card di Valore Romagna, con cui fare acquisti e risparmiare in oltre 130 negozi della Valmarecchia.