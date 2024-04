A14: chiusura del tratto tra Forlì e Faenza, direzione nord, per 4 notti a partire da martedì 9 aprile

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, è prevista la chiusura del tratto compreso tra Forlì e Faenza, in direzione Bologna, nelle quattro notti di martedì 9, mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12 aprile, con orario 22-6.

Durante la chiusura, sarà necessario seguire un percorso alternativo dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Forlì. Si dovrà percorrere la viabilità ordinaria seguendo le indicazioni per SS67, SS727, SS9 via Emilia, via Fratelli Rosselli e via Granarolo, per rientrare sulla A14 alla stazione di Faenza.

Si invitano gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica stradale e a rispettare le indicazioni fornite al fine di evitare disagi e garantire la sicurezza di tutti i viaggiatori.