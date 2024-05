A14: incidente tra Faenza e Imola direzione nord. Code e disagi

Sull’A14 Bologna-Taranto, tra Faenza e Imola verso Bologna, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto due mezzi pesanti e tre autovetture, causando 7 km di coda. L’incidente ha avuto ripercussioni sulla D14, Diramazione per Ravenna, con 1 km di coda. Sono intervenuti Vigili del Fuoco, soccorsi sanitari e meccanici, Polizia Stradale e personale di Autostrade per l’Italia. Attualmente il traffico transita su una corsia, con consigli di uscita per gli utenti provenienti da Ancona e Ravenna diretti a Bologna.