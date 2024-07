AASPL – Restauri nella Chiesa di San Pietro a San Marino

La Chiesa di San Pietro, insieme alla Basilica di San Marino, costituisce il nucleo fondativo della comunità sammarinese, che dal Santo trae origine.

L’antica Chiesa di San Pietro, con pianta a croce greca e tre altari, venne demolita quasi interamente nel 1826 dall’arch. Antonio Serra per lasciare spazio al portico e alle scale della nuova Pieve. Dopo l’edificazione della nuova Chiesa di San Pietro ad opera del Serra, al XX secolo data l’intervento di restauro e ricostruzione dell’ing. Gino Zani, concluso nel 1941. Esso comportò la realizzazione della cripta e dell’apparato decorativo del soffitto; l’abside fu demolita per dare maggiore visibilità alla parete rocciosa nella quale sono scavati i cosiddetti “letti” di San Marino e di San Leo, cuore dell’edificio di culto.

Nel 2022 l’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (A.A.S.L.P.) ha condotto nella Chiesa di San Pietro i restauri della facciata e la manutenzione della copertura. Sono attualmente in corso i restauri dell’interno della Chiesa, diretti dall’A.A.S.L.P. in accordo con la Commissione Monumenti e con la collaborazione degli Istituti Culturali (Musei di Stato-Sezione Archeologica).

I restauri conservativi, come è prassi, sono attuati in un più ampio contesto di studio: ricerche bibliografiche e archivistiche, una campagna di rilevamento architettonico della Chiesa a cura dell’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del CNR, analisi della patina biologica che deturpa parte della parete rocciosa e successiva sperimentazione di trattamenti ad azione biocida al fine di identificare quello più efficace.

Di particolare interesse, durante le campionature e stratigrafie eseguite sulle pareti in intonaco dipinto della Chiesa, è stata la recente scoperta di iscrizioni in alcune aree dello strato di intonaco più antico, in particolare in alcuni punti della controfacciata. Con ogni probabilità date e firme dei devoti e delle devote che nel corso dell’Ottocento-primi del Novecento si recavano al “letto” del Santo.

Un percorso virtuoso di conoscenza, tutela e valorizzazione di una Chiesa che per storia e tradizione è uno dei simboli più salienti della Repubblica di San Marino ed è inserita nel sito UNESCO “Centro storico di San Marino e Monte Titano”.

San Marino, 5 Luglio 2024