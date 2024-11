Academy San Marino. Femminile: si riparte da Brescia

Dopo due settimane senza impegni ufficiali, ma con tanto lavoro in allenamento, le Titane sono pronte a riprendere il cammino stagionale. E lo riprenderanno con la voglia di cancellare lo 0-4 pre-sosta e di rimettere in mostra le qualità che avevano permesso loro, ad esempio, di espugnare il campo della Res Roma. Adesso, in agenda, c’è un’altra trasferta delicata. Il Brescia, prossimo avversario delle ragazze di Bragantini, le segue da brevissima distanza – un punto appena – ed è reduce da una larga vittoria sul campo dell’Arezzo. Come arriva a questa sfida la San Marino Academy, lo spiega Martina Tamburini: “La partita della domenica è una cosa che manca sempre, perché è un po’ come il premio di una settimana di lavoro. Ma in un certo senso ci è servito staccare: abbiamo recuperato un po’ di energie mentali e ci siamo allenate per due settimane con grande intensità e concentrazione, e praticamente senza soluzione di continuità. Era quello che ci serviva per arrivare cariche alla partita di Brescia, considerando anche che la nostra ultima uscita richiede un certo riscatto da parte nostra. Sapevamo che il Chievo fosse un’ottima squadra, ma il gap finale, a mio parere, è stato troppo ampio. Potevamo e dovevamo fare qualcosa di più. Ma adesso si guarda avanti.”

Le distanze ridottissime in classifica fra Titane e Leonesse rendono quasi impossibile un pronostico. Martina la vede così: “Secondo me questa partita si gioca sulla voglia di vincere che le due squadre sapranno mettere in campo. Saranno importanti anche tecnica e tattica, certo, ma la vera differenza la farà la fame. È quello che ci siamo dette in queste settimane assieme allo staff. La volontà di tutte noi, come squadra, sarà decisiva non solo questa domenica, ma anche in quelle successive. E poi sarà importante anche sviluppare il nostro gioco. Ci abbiamo lavorato, e in ogni caso abbiamo tutte le qualità per poter coltivare anche questo ‘obiettivo dentro l’obiettivo’.”

L’anno scorso, al “Rigamonti”, ci fu una bella rimonta delle Titane, che giocarono a mente sgombra, avendo già in tasca la salvezza. Sarà prezioso tenere a mente quella partita, così come quella più recente di Roma. “Quello del Brescia è un campo che nasconde insidie – afferma l’attaccante pesarese – e non è mai facile fare risultato lì. Ma questo non ci deve spaventare, così come non ci ha spaventato il campo di Roma. Lì, così come a Brescia l’anno scorso, abbiamo dimostrato anche delle doti caratteriali. La nostra missione è replicare quelle prestazioni quante più volte ci sarà possibile.”

Sarà come detto la città di Brescia ad accogliere la San Marino Academy per l’8° giornata di Serie B. Si gioca domenica al Centro Sportivo “Mario Rigamonti”. L’orario cambia: si passa a quello invernale delle 14:30. Diretta streaming come sempre disponibile sul canale YouTube della FIGC Femminile.

Ufficio Stampa