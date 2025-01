Accesso negato a giovani di colore in una discoteca di Forlì: Europa Verde interviene

Nella notte di Capodanno, un gruppo di giovani è stato escluso dall’ingresso di una discoteca a Forlì, suscitando polemiche e denunce. Il partito Europa Verde ha reso noto che alcuni dei ragazzi avevano già acquistato i biglietti in prevendita, mentre altri avevano intenzione di acquistarli sul posto. Tuttavia, tutti i ragazzi esclusi dall’ingresso erano di colore.

In seguito all’accaduto, gli studenti hanno contattato un insegnante, che ha suggerito di chiamare la Polizia. Le forze dell’ordine, intervenute sul posto, non sono riuscite a risolvere la situazione. Inoltre, i ragazzi non hanno ricevuto alcun rimborso per i biglietti già acquistati.

Europa Verde ha espresso preoccupazione per l’accaduto, sottolineando che episodi di questo tipo sembrano aumentare e possono compromettere l’integrazione e la convivenza, contravvenendo ai principi di uguaglianza stabiliti dalla Costituzione italiana. Il partito ha chiesto alle autorità competenti di indagare sull’accaduto e di garantire il rispetto delle leggi e dei diritti dei cittadini.