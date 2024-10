Accoltellamento a Mendrisio: arrestato un 21enne dopo un tentativo di rapina ad un 25enne riminese

Mendrisio, Canton Ticino – Nella notte tra sabato e domenica, un giovane di 25 anni originario di Rimini è rimasto gravemente ferito in un’aggressione avvenuta in via Gismonda, nei pressi di un popolare pub. Il presunto aggressore, un 21enne, avrebbe cercato di rapinare la vittima, scatenando una violenta colluttazione.

Durante l’alterco, l’aggressore ha utilizzato un’arma da taglio, provocando ferite alla vittima. Dopo l’incidente, il 21enne si è dato alla fuga, ma le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciarlo e arrestandolo a casa sua poco dopo l’accaduto. Le autorità lo accusano di tentato omicidio e rapina.

La vittima è stata trasportata in ospedale, dove le sue condizioni sono gravi, anche se non risulta in pericolo di vita. L’episodio ha destato allerta nella comunità locale, evidenziando temi di sicurezza durante le ore notturne.