Accoltellamento a Rimini: Cinque giovani indagati dopo l’aggressione a un 17enne

Rimini è ancora sotto choc dopo il grave episodio di violenza che ha visto coinvolto un ragazzo di 17 anni. Nella notte tra il 16 e il 17 marzo 2024, il giovane è stato accoltellato nel centro storico della città, dando origine a un’indagine che ha portato all’identificazione di cinque giovani sospettati. Tra gli indagati si trova un 18enne e quattro minorenni, con età comprese tra 16 e 17 anni.

Il giovane accusato di aver inflitto i fendenti è un italiano residente a Rimini, assistito dall’avvocato Christian Brighi. Stando a quanto ricostruito dalle autorità, la vittima, insieme ad alcuni amici, è stata avvicinata da un gruppo di coetanei in via Cairoli, dove è scoppiata una lite che ha avuto conseguenze tragiche. L’aggressione si è verificata in via Giordano Bruno, dove il 17enne ha subito due colpi di coltello, necessitando poi di un ricovero d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico delicato.

Le indagini proseguono per accertare i dettagli della vicenda e fare luce su dinamiche e motivazioni del violento confronto.