Accoltellato a Fano dal figlio della compagna, il ragazzo aveva problemi psichiatrici

Martedì 13 febbraio nel quartiere Sant’Orso di Fano si è scatenato il panico a causa di un avvenimento sconvolgente: un ragazzo del luogo sembra aver ferito con un coltello il compagno della madre.

Ancora non è chiaro quale sia stato il motivo scatenante della discussione tra i due, che ha poi culminato nell’aggressione del giovane. La Polizia di Stato sta attualmente indagando sull’episodio per accertare la dinamica dei fatti.

Immediatamente dopo l’accaduto, entrambi gli uomini sono stati trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie. È importante precisare che l’aggressore sembra aver avuto problemi di natura mentale in passato, motivo per cui adesso si trova ricoverato nel reparto di Psichiatria.