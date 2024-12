Addio a Maria Giuseppina Sirgiovanni, moglie del maestro Raoul Casadei

È venuta a mancare Maria Giuseppina Sirgiovanni, conosciuta affettuosamente come Pina, moglie del celebre musicista Raoul Casadei. Originaria di Gerocarne, in provincia di Vibo Valentia, Pina ha condiviso la sua vita con Raoul, con cui si era unita in matrimonio nel 1963 dopo averlo conosciuto durante il loro periodo come insegnanti elementari nel foggiano.

La coppia si è poi trasferita in Romagna, dove hanno cresciuto tre figli: Carolina, Mirna e Mirko. Dopo la scomparsa del marito nel 2021, Pina ha continuato a vivere nel “recinto” di Villamarina, un’area tra Gatteo e Cesenatico, circondata dall’affetto della sua famiglia. La notizia della sua scomparsa ha suscitato un profondo cordoglio tra coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata.