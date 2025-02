Addio a Paolo Masper, storico autista della Provincia di Rimini

È venuto a mancare ieri, domenica 2 febbraio, Paolo Masper, un volto noto all’interno della Provincia di Rimini. Masper, 61 anni, originario di Milano, svolgeva il ruolo di autista e usciere dal 1997, anno in cui si unì all’Amministrazione provinciale, nata solo due anni prima.

Durante la sua carriera, Paolo si è guadagnato la stima di colleghi e cittadini grazie alla sua disponibilità, affidabilità e gentilezza. Era conosciuto per il suo spirito bonario e per la capacità di portare un sorriso sul volto di chi lo circondava. La sua passione per auto e moto era ben nota e contribuiva a rendere vivaci le interazioni quotidiane con le persone che incontrava.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio sui social, esprimendo gratitudine per la gioia che Paolo riusciva a trasmettere a chiunque avesse avuto il piacere di conoscerlo. L’amministrazione provinciale ha sottolineato il grande vuoto che lascia, un sentimento condiviso da molti.

I funerali di Paolo Masper si terranno mercoledì 5 febbraio 2025 alle ore 15.00 presso la Chiesa parrocchiale di San Raffaele Arcangelo, situata in Via Agostino Codazzi n. 28 a Rimini.