Aerei militari russi rilevati vicino all’Alaska per la terza volta in una settimana

Due aerei militari russi Il-38 sono stati avvistati nella zona di identificazione di difesa aerea (ADIZ) dell’Alaska il 14 settembre 2024, segnando la terza volta in una settimana che velivoli russi sono stati rilevati vicino al confine statunitense. Questi voli, monitorati dal Comando di difesa aerospaziale del Nord America (NORAD), sono avvenuti nello spazio aereo internazionale e non hanno violato quello di Stati Uniti o Canada. NORAD ha confermato che tali voli non sono considerati una minaccia immediata, ma fanno parte di una serie di pattugliamenti russi che si verificano regolarmente nella regione.

Questo aumento di attività militare coincide con le crescenti tensioni internazionali tra Stati Uniti e Russia. Già a luglio, NORAD aveva intercettato bombardieri russi e cinesi operanti insieme nella stessa area, segnando un raro esempio di cooperazione militare tra le due potenze?