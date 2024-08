Aeroporto di Rimini: Accordo per nuove rotte verso Manchester e Newcastle. Vicino alla conclusione

L’aeroporto di Rimini si prepara ad accogliere due nuove rotte internazionali che collegheranno la città con Manchester e Newcastle, un importante passo avanti per incrementare il turismo inglese nella regione. L’accordo tra Ryanair e Airiminum, la società di gestione dell’aeroporto di Rimini, sembra ormai prossimo alla conclusione, con i primi voli che potrebbero atterrare già nei primi mesi del 2025.

Nel periodo da gennaio a giugno di quest’anno, i turisti inglesi arrivati a Rimini sono stati 9.875, generando un totale di 36.850 presenze. Con l’apertura delle nuove rotte e una campagna di promozione congiunta tra il Comune di Rimini, Apt e altri enti turistici, l’obiettivo per il 2025 è di superare le 160.000 presenze turistiche.

L’accordo in fase di finalizzazione prevede l’aggiunta delle rotte per Manchester e Newcastle ai collegamenti già esistenti con Londra. Questo potenziamento delle rotte aeree è visto come un’opportunità per migliorare ulteriormente l’attrattività turistica di Rimini, ampliando l’accessibilità per i visitatori provenienti dal Regno Unito.