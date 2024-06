Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino F. Fellini: nei primi 5 mesi dell’anno quasi 85 mila passeggeri +35% rispetto allo stesso periodo del 2023

AIRiminum 2014, la società di gestione dell’Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino, comunica che al 31 maggio, l’incremento dei passeggeri commerciali registrato nei primi 5 mesi del 2024 rispetto al 2023 è di circa +35% e +3% rispetto allo stesso periodo del 2019. I passeggeri totali sono più di 84 mila con un tasso di riempimento (LF: load factor) complessivo da inizio anno pari al 81%. Cagliari (operativo anche nella stagione invernale) è la “top destination” con 16.474 passeggeri seguito da Palermo (11.523 passeggeri) e Budapest (9.824 passeggeri). Ryanair rappresenta circa il 69% del traffico commerciale mentre Wizzair circa il 29%. Il traffico estero è pari a circa il 66% (primi 4 mercati esteri: Albania con il 29 %, Ungheria con il 12%, Lituania con il 10% e Repubblica Ceca con il 7%), mentre il traffico dall’Italia rappresenta circa il 34%. I passeggeri di maggio sono stati più di 32 mila con un incremento di +58% rispetto a maggio 2023 e i 102 voli del mese hanno volato con un tasso di riempimento pari al 84%. Palermo è stata la top destination domestica con 6.148 passeggeri e Kaunas la top destination estera con 5.088 passeggeri che è anche quella con il tasso di riempimento più alto del 94% (in allegato una tabella completa dei dati). “I dati dei passeggeri del 2024, superiori a quelli registrati nel 2019 che vedevano una forte presenza dei turisti russi, – commenta l’amministratore delegato di AIRiminum 2014, Leonardo Corbucci – rappresentano la grande capacità attrattiva di questo territorio e l’enorme potenziale ancora non espresso del Fellini nel diventare, finalmente, uno strumento agevole e diretto di accessibilità per i turisti nazionali e stranieri alla Romagna e soprattutto un mezzo di mobilità comoda per i cittadini romagnoli. Per perseguire tale obiettivo – continua Leonardo Corbucci – è importante il grande lavoro strategico che si sta realizzando insieme agli altri stakeholder principali del territorio, proprio per attrarre nuove compagnie aeree in grado di aprire nuove rotte per destinazioni strategiche già a partire dal 2025”.

AIRiminum 2014 S.p.A.