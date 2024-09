Ieri sera, intorno alle 21, il peschereccio Genius è affondato nel porto di Rimini, di fronte alla sede della Sub Gian Neri. Alla base dell’incidente potrebbe esserci il cedimento di una tavola della barca, che era da due anni in stato di fermo a causa di un guasto al motore e in attesa di demolizione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Guardia costiera, che hanno adottato misure di cautela, posizionando panne per contenere eventuali sversamenti di carburante in mare.