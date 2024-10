Agenda Digitale, premiato il Comune di Montescudo – Monte Colombo

Il 3 ottobre scorso, nel corso del Festival After, presso la sede della Botte B4 del Tecnopolo di Bologna, Manifattura Tabacchi, si è svolto il Premio Agenda Digitale: un evento per premiare i Comuni e le Unioni di Comuni dell’Emilia Romagna che si sono distinti nella digitalizzazione dei loro territori nell’ultimo anno, secondo le misurazioni a cura dell’indice regionale DESIER (Digital Economy and Society Index Emilia – Romagna).

Gli enti locali sono stati valutati sulla base dei risultati ottenuti in quattro aree: connettività, capitale umano, integrazione delle tecnologie digitali e dei servizi pubblici online.

Per il miglior incremento dell’indice DESIER 2024 vs 2023 della Provincia di Rimini si sono classificati i Comuni di:

-Montegridolfo

-Talamello

-Montescudo – Monte Colombo

Nella foto il momento della premiazione: il Sindaco di Montescudo – Monte Colombo Gian Marco Casadei con gli assessori della Regione Emilia – Romagna Paolo Calvano e Paola Salomoni.