Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio di San Marino: San Marino a Bologna il 15 novembre

Un hub strategico per imprese globali, grazie al pieno allineamento agli standard internazionali in materia di trasparenza e cooperazione fiscale e all’imminente formalizzazione dell’accordo di associazione all’Unione europea.

Aggiornamenti forniti direttamente dalla Camera di Commercio – Agenzia per lo Sviluppo Economico, dai Segretari di Stato per gli Affari Esteri – Luca Beccari, per le Finanze – Marco Gatti, per l’Industria – Rossano Fabbri e da due tra i massimi esperti su questioni italo-sammarinesi ed europee in ambito giuridico – Prof. Avv. Roberto Baratta e fiscali – Prof. Dott. Piergiorgio Valente.