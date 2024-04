Aggioramento. 29° giornata di Campionato BKN301 vincono sia la Virtus che La Fiorita. Ultima giornata al cardiopalma

La 29° giornata di Campionato BKN301 ha visto diverse vittorie e molti gol. La Libertas ha ottenuto un importante successo battendo il Cosmos 1-0, mettendo a rischio il quarto posto dei Gialloverdi. Il Murata e il Tre Fiori hanno entrambi vinto, accorciando le distanze e aprendo una lotta a tre per il quarto posto. Il Murata ha trionfato 7-0 sulla San Marino Academy, mentre il Tre Fiori ha vinto di misura contro il Tre Penne. La Folgore ha avuto la meglio sul Pennarossa in una partita emozionante, finita 4-2. Nel frattempo, Virtus e La Fiorita hanno entrambe vinto, portando il duello per lo scudetto all’ultima giornata. La Virtus ha sconfitto il San Giovanni 4-1, mantenendo un vantaggio di due punti sulla Fiorita, che ha battuto il Domagnano 2-0.