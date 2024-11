Aggiornamenti Elettorali USA: Trump Vince in North Carolina e i Repubblicani conquistano il Senato. Articolo del New York Times (tradotto)

Dove Siamo Ora

L’ex presidente Donald J. Trump ha vinto in North Carolina, il primo stato in bilico assegnato, restringendo le possibilità di vittoria della vicepresidente Kamala Harris nel Collegio Elettorale.

I Repubblicani hanno conquistato il controllo del Senato con vittorie decisive: Bernie Moreno ha vinto in Ohio, Jim Justice in West Virginia e Deb Fischer ha mantenuto il suo seggio in Nebraska.

Per la prima volta nella storia, due donne afroamericane, entrambe democratiche, serviranno contemporaneamente al Senato: Lisa Blunt Rochester del Delaware e Angela Alsobrooks del Maryland.

Una Notte Storica Riassunta

Jonathan Weisman, corrispondente politico veterano del New York Times, riassume così questa notte storica:

North Carolina, stato che Trump aveva vinto di misura nel 2020, è stato nuovamente conquistato dall’ex presidente, diventando il primo stato in bilico assegnato a uno dei due candidati in quella che si prospetta come una delle elezioni presidenziali più decisive della storia americana moderna.

I Repubblicani hanno preso il controllo del Senato con una serie di vittorie chiave. In Ohio, Bernie Moreno ha sconfitto il senatore democratico Sherrod Brown. In West Virginia, il senatore indipendente Joseph Manchin, che si ritira, sarà sostituito dal governatore repubblicano Jim Justice. In Nebraska, la senatrice Deb Fischer ha respinto una sfida inaspettata da parte di Dan Osborn, eliminando ogni speranza per i democratici di mantenere il controllo del Senato.

Gli stati della cosiddetta “Blue Wall” — Pennsylvania, Michigan e Wisconsin — restano troppo incerti per essere assegnati, con dati che indicano gare molto serrate. Kamala Harris avrà bisogno di vincerli tutti e tre per diventare la prima presidente donna degli Stati Uniti.

Con un percorso verso la vittoria sempre più stretto per Harris, Trump compie un passo importante verso la storia come primo presidente in oltre 120 anni a ritornare alla Casa Bianca dopo essere stato sconfitto.

Sviluppi e Situazioni Critiche

Nonostante la vittoria di Trump non sia ancora definitiva, sta mostrando una forza notevole in tutto il paese, aggiudicandosi facilmente stati come Texas e Florida, sfidando i sondaggi che, come in Iowa, suggerivano una ripresa del supporto per Harris. I leader repubblicani in Florida sono riusciti anche a bloccare referendum per la legalizzazione dell’aborto e della marijuana, che non hanno raggiunto la soglia del 60% necessaria.

Per ora, i seggi chiave dei repubblicani al Congresso non sembrano in pericolo. Tuttavia, i risultati in molti stati decisivi per la presidenza sono ancora da determinare.

Nonostante una giornata di elezioni perlopiù pacifica, minacce di bomba hanno sconvolto alcuni seggi nelle aree democratiche di Georgia, Arizona e Michigan. Anche se le autorità hanno dichiarato che le minacce non erano credibili, alcuni seggi in Georgia e Arizona sono rimasti aperti più a lungo. Alcuni funzionari elettorali attribuiscono le minacce ad attori russi.

Altri Successi per i Democratici

I Democratici hanno ottenuto vittorie storiche. Per la prima volta, il Senato ospiterà contemporaneamente due donne afroamericane: la rappresentante Lisa Blunt Rochester ha vinto in Delaware, mentre Angela Alsobrooks ha sconfitto l’ex governatore moderato Larry Hogan in Maryland. Inoltre, Sarah McBride, democratica del Delaware, sarà la prima deputata transgender nella Camera dei Rappresentanti.

Nella battaglia per la Camera, i Repubblicani stanno mantenendo le loro posizioni nei seggi chiave, lasciando il controllo della Camera ancora incerto.

Fonte: New York Times