Aggiornamento cantiere sulla SP11 a Cà Quaiotto nel territorio del Comune di Sogliano al Rubicone

Proseguono i lavori di messa in sicurezza della SP11, nel territorio del Comune di Sogliano al Rubicone, tra il KM 20 ed il KM 20+250 in località Cà di Quaiotto in prossimità del bivio con la SP 79 “Riopetra”.

A causa del maltempo delle scorse settimane e delle abbondanti precipitazioni le lavorazioni per la costruzione dell’impalcato hanno subito alcuni giorni di ritardo, pertanto si rende necessario prorogare l’ordinanza di chiusura della strada in essere fino a venerdì 15 novembre. Seguirà la riapertura della strada provinciale 11 “Sogliano” a senso unico alternato.

È in corso la realizzazione dell’armatura in acciaio della soletta portante che costituirà l’impalcato del tratto stradale a sbalzo. Martedì 29 scorso è iniziato il getto di calcestruzzo ad alta resistenza e proseguirà a più riprese trattandosi di diverse centinaia di metri cubi (circa 300 in totale).

La conclusione del getto dei tratti A e C (propedeutici all’apertura della strada a senso unico alternato) è prevista per martedì 5 novembre.

Cesena 30/10/2024