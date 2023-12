Aggiudicato a Rimini Welcome l’affidamento dei servizi di destination management di Rimini

E’ stata aggiudicata alla società Rimini Welcome – Destination Management Company la gara per l’affidamento dei servizi di informazione, accoglienza turistica, promozione e promo-commercializzazione di Rimini. La commissione di valutazione ha confermato la congruità dell’offerta, il possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario e l’impegno di spesa fino al 1 dicembre 2026 dell’importo complessivo di 2.533.561,80 lordi per la gestione dei tre anni di attività di Visit Rimini previsti dal bando di gara.

Toccherà ora a Visit Rimini procedere, in continuità con l’attività già svolta sino ad ora, nello sviluppo e gestione delle attività di accoglienza e destination marketing attraverso un piano operativo ampio e diffuso basato su strategie ‘taylor made’ per la promozione di Rimini, città aperta 365 giorni all’anno. Un piano che avrà destagionalizzazione, promocommercializzazione del Capodanno e del Tour de France come assi portanti sia delle attività di breve che di medio termine. Il tutto da concretizzarsi attraverso un complesso di azioni ed attività svolte al fine di posizionare il brand territoriale, incrementare arrivi e presenze di visitatori e turisti, garantendo la rispondenza del progetto alle linee guida triennali della Regione Emilia Romagna e alle linee guida della Destinazione turistica Visit Romagna.

L’attività del progetto, articolato su un arco temporale di 3 anni, è rinnovabile per un periodo complessivo non superiore ad altri 3 anni, con competenze e risorse qualificate, in grado di gestire con continuità attività di accoglienza turistica e di promozione capaci di rendere Rimini destinazione turistica sempre più attrattiva attraverso un’attività mirata di valorizzazione dei punti di eccellenza culturale, balneare, congressuale, enogastronomica e ambientale, capaci di interpretare i bisogni della domanda turistica sempre più esigente e attenta.

Comune di Rimini