Aggressione a Riccione: Accordo extragiudiziale chiude la contesa, ma il processo prosegue

Una rivalità tra giovani colleghi si è trasformata in un episodio di violenza avvenuto nel 2018, all’esterno del Palacongressi di Riccione. Un uomo di 29 anni, residente in Valmarecchia, ha denunciato di essere stato aggredito da cinque coetanei, di età compresa tra 18 e 26 anni. L’aggressione, secondo quanto riportato, ha comportato l’uso di un coltello e culminato in colpi fisici, che hanno costretto la vittima a cercare cure mediche presso il Pronto Soccorso.

Recentemente, il legale dell’aggredito, avvocato Andrea Muratori, ha revocato la richiesta di costituzione di parte civile e procederà con la remissione della querela a seguito di un accordo di risarcimento raggiunto tra le parti coinvolte. Nonostante ciò, i reati di lesioni e minacce aggravate dall’uso del coltello sono procedibili d’ufficio, pertanto il processo continua. Gli avvocati difensori dei cinque giovani, Francesco Pierotti, Nicoletta Gagliani, Piero Venturi e Valentina Broccoli, hanno chiesto l’assoluzione per i loro assistiti, contestando le aggravanti mosse contro di loro.