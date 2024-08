Aggressione e minacce con machete nel reggiano. Quattro giovani denunciati dopo una violenta lite a una festa

Un episodio di violenza si è verificato a Novellara, nella Bassa Reggiana, dove quattro giovani, di età compresa tra i 21 e i 23 anni, sono stati denunciati per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere. Due di loro sono inoltre accusati di minacce aggravate e lesioni nei confronti di due coetanei.

L’incidente è avvenuto la scorsa domenica durante una festa privata, dove una discussione è rapidamente degenerata. I sei coinvolti si sono successivamente incontrati nel parcheggio di un ristorante per chiarire la situazione, ma il confronto si è trasformato in violenza.

Alcuni cittadini hanno allertato le forze dell’ordine, e i Carabinieri di Guastalla sono intervenuti immediatamente. All’arrivo delle autorità, gli aggressori si erano già dileguati, ma le testimonianze raccolte sul posto hanno permesso di avviare le indagini.

Le autorità hanno poi identificato i quattro presunti aggressori e sequestrato diverse armi: due machete con lama in ferro battuto da 44 centimetri, una mazza da baseball in alluminio di 63 centimetri, un tirapugni in ferro, un tubo di gomma dura di 68 centimetri e una mazza artigianale lunga più di un metro. Tutti questi oggetti erano nascosti tra il bagagliaio e i sedili della loro auto, perquisita dagli investigatori.