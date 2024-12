Aggressione e rapina a Rimini: Arrestate due persone a Milano

Due persone sono state arrestate a Milano in relazione a una violenta aggressione avvenuta a Rimini, dove un gestore di un kebab è stato colpito durante una rapina. L’episodio si è verificato nella notte tra il 25 e il 26 ottobre in viale Regina Margherita. Un uomo italiano di 23 anni e una donna trans peruviana di 36 anni hanno aggredito la vittima, infliggendogli gravi ferite con una pinza e uno spiedo, e portando via 120 euro.

Le indagini condotte dalla polizia hanno portato all’individuazione della coppia, che è stata notata grazie a un evidente vestito blu indossato dalla donna. Il pubblico ministero ha richiesto un giudizio immediato, fissando l’udienza per gennaio. I reati contestati includono rapina aggravata e lesioni personali. Durante l’arresto, gli agenti hanno subito un’altra aggressione da parte dei due sospetti. Entrambi sono assistiti legalmente dalle avvocate Sonia Giulianelli e Federica Rossi.