Aggressione sul Lungomare di Bellaria Igea Marina: Condannato un Corriere

Si è concluso in primo grado il processo riguardante un’aggressione avvenuta il 17 giugno 2022 sul lungomare di Bellaria Igea Marina. Il Giudice Monocratico del Tribunale di Rimini ha emesso una sentenza di colpevolezza nei confronti di un corriere, che dovrà risarcire la vittima, rappresentata dall’Avvocato Alessandro Frisoni.

L’incidente ha avuto inizio quando un giovane straniero stava percorrendo il lungomare in bicicletta e si è trovato affiancato da un furgone. Il conducente ha iniziato a proferire insulti, costringendo il ciclista a fermarsi. Una volta sceso dal veicolo, l’imputato ha aggredito il giovane con violenza, lasciandolo ferito a terra. Non solo, ha anche danneggiato la bicicletta, rendendola inutilizzabile, prima di allontanarsi dal luogo.

La vittima è stata soccorsa da alcuni bagnanti e trasportata al Pronto Soccorso di Rimini, dove i medici hanno riscontrato un trauma facciale con frattura dell’orbita destra, ecchimosi e edema retinico, insieme a diverse suture necessarie per le ferite subite.

Un elemento chiave per il processo è stata la testimonianza di un ragazzo di 16 anni, in vacanza nella località, che ha assistito all’aggressione. In aula, il giovane ha riconosciuto l’imputato attraverso delle fotografie, contribuendo così all’esito della causa. La condanna ha sottolineato la responsabilità del corriere nei confronti dei danni inflitti alla vittima.