AGI. Evasore totale viveva nel lusso, Gdf Parma sequestra 886.000 euro. Aveva 4 trust di cui uno a San Marino. Aveva beni in Marocco, Monaco, Svizzera, San Marino, Panama, Stati Uniti e Inghilterra.

Gli accertamenti hanno visto la collaborazione con autorità internazionali in vari paesi, tra cui Marocco, Monaco, Svizzera, San Marino, Panama, Stati Uniti e Inghilterra, luoghi in cui l’indagato deteneva parte dei suoi beni, anche in giurisdizioni considerate paradisi fiscali. Le indagini hanno inoltre rivelato l’esistenza di quattro trust, tre di diritto italiano e uno sammarinese, creati per nascondere le risorse accumulando beni tra cui immobili di lusso, auto di prestigio e una imbarcazione. Nonostante il passaggio formale dei trust sotto il controllo di un trustee, l’indagato, secondo le accuse, manteneva la gestione diretta delle risorse.