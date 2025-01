Aiutaci a crescere, regalaci un libro: sono oltre 2.460 i libri donati a Cesena e destinati alle biblioteche delle scuole cittadine

Assessora Maria Elena Baredi: “Importante azione di Librerie Giunti al Punto che guarda alla crescita e al progresso delle bambine e dei bambini”

Sono oltre 2.460 i libri donati da privati cittadini e dagli sponsor nella sola libreria ‘Giunti al Punto’ di Cesena per la quindicesima edizione del progetto ‘Aiutaci a crescere – Regalaci un libro’ promosso da ‘Giunti al Punto librerie’ – Firenze. I lettori/clienti cesenati e non solo si sono, ancora una volta, confermati attenti e generosamente sensibili alla proposta dell’iniziativa promossa. La grande partecipazione registrata nella città del Savio bene si concilia con il successo riscontrato a livello nazionale da gennaio a dicembre 2024 con ben 342.077 libri donati. Dal 2010, anno della prima edizione, al 2024 sono stati raccolti e donati ben 3.387.831 libri, volumi preziosi che hanno arricchito scuole, biblioteche e ospedali pediatrici di tante città italiane: le biblioteche della città de L’Aquila, le biblioteche cittadine e quelle scolastiche (dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di primo grado) di tutta Italia; i reparti pediatrici ospedalieri e per i servizi pediatrici connessi.

“Questa iniziativa che si conclude a distanza di pochi giorni dall’assegnazione alla nostra città del riconoscimento ministeriale di ‘Città che legge’ – commenta l’Assessora alla Scuola e ai Servizi per l’infanzia Maria Elena Baredi – ha arricchito molte scuole di Cesena che con cura, attenzione e massima dedizione sostengono l’attività della lettura proponendo alle bambine e ai bambini storie di ogni tipo custodite nella piccola biblioteca di cui ciascun plesso è dotato. Chi legge incontra mondi diversi e vede più cose dentro e fuori di sé: i bambini iniziano lo scambio bibliotecario fin dai primi anni di vita e questo consente a scuole e famiglie di comunicare e relazionarsi scambiandosi libri periodicamente. Una tradizione così bella e importante per la crescita dei bambini non sarebbe possibile senza il contributo di questo progetto promosso da ‘Giunti al Punto’ e sostenuto da sponsor locali che non solo ringraziamo ma invitiamo a collaborare con l’Amministrazione comunale per altre iniziative tese a promuovere la lettura in età scolare. La letteratura – prosegue l’Assessora citando il filosofo Umberto Galimberti – è importantissima perché è lì che impariamo a nominare i sentimenti ed è anche grazie ai libri che garantiamo un continuo progresso culturale”.

Lo staff della libreria cesenate sottolinea inoltre che, in un tempo come quello attuale, caratterizzato da un alto tasso di incertezza per la città e per molta parte del territorio e della Romagna a causa del ripetersi – seppur in misura minore – di eventi meteorologici critici, la partecipazione al progetto è stata ancora una volta particolarmente sentita e generosa: il 60/65% dei clienti hanno aderito all’iniziativa. “Promuovere e sostenere la ‘semplice’ donazione di un libro – commenta Cristiana Livoni di ‘Giunti al Punto Cesena’ – significa progettare e costruire insieme un percorso di crescita e soprattutto di benessere per le nostre ragazze e per i nostri ragazzi. Dare vita o sviluppare una biblioteca di una scuola o di un servizio pediatrico, costituisce un atto capace di imprimere e mantenere una precisa volontà culturale in un territorio, quello cesenate e non solo, da tempo vocato alla cultura del libro”.

Alle scuole del cesenate, oltre che a quelle di Gatteo, Bertinoro, Longiano, Cesenatico e Cattolica, andranno in dono 1.610 libri grazie anche al contributo della Centrale del Latte di Cesena, del Gruppo Martini, del BCC Romagnolo, di Babbi, dell’Associazione L’Isola di Nicole che sostengono progetti in gran parte legati alle tematiche ambientali, alla promozione della lettura, agli incontri con autori e illustratori. Al Servizio Pediatria di Comunità dell’AUSL Romagna sono stati donati e già consegnati, per la presente 15esima edizione, 850 libri grazie anche alla partnership con il Lions Club Cesena, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, con Crayola di Forlì e con Giordani Elio & C. S.n.c.

In foto: Fabiola Crudeli del Lions Club Cesena, Alberto Fiumana, professore della scuola media Viale della Resistenza, Cristiana Livoni di Giunti al Punto Cesena, Francesca Mazzocchi di Babbi Cesena, Daniele Bazzocchi, direttore Centrale del Latte Cesena, Assessora Maria Elena Baredi, Massimo Difonzo del Lions Club, Gianluca Tomidei, professore scuola media ‘Pascoli, Roberto Romagnoli, presidente BCC Romagnolo, Maurizio Rossi del Lions Club, Giulia Chiara Staffa di Librerie Giunti al Punto Cesena.

Cesena, 20 gennaio 2025