Al “Barbiere Innocentini” di Ospedaletto la targa di Bottega storica. È la seconda attività corianese insignita dell’ambito riconoscimento

Coriano, 9 aprile 2024 – “Barbiere Innocentini” di Ospedaletto diventa bottega storica. Il riconoscimento ufficiale si è svolto con la consegna della prestigiosa targa per l’iscrizione all’Albo comunale delle botteghe e dei mercati storici istituito nel 2023, alla presenza del sindaco Gianluca Ugolini, del vicesindaco con delega attività economiche, Senatrice Domenica Spinelli e dell’ assessore Anna Pecci.

L’attività di “Barbiere Innocentini” nasce nel 1969 in via Montescudo, per mano di Giancarlo Innocentini che dopo un percorso di apprendista barbiere all’età di 12 anni a Coriano e un primo lavoro da barbiere in viale Ceccarini a Riccione, decide di aprire la sua attività a Ospedaletto al piano terra della sua abitazione. Un lavoro bottega e famiglia per il quale ancora oggi all’età di 80 anni non fa mai mancare la sua presenza.

“La figura di mio babbo in negozio è un punto di riferimento fisso, tanto che ad alcuni clienti storici mi capita di chiedere se vengono in negozio per tagliare i capelli o per parlare e chiacchierare con lui. – dice il figlio Mirko, 48 anni che, con due figli ancora piccoli, ha scelto di proseguire le orme del padre – Tra battute, conversazioni e informazioni sulla vita di Coriano e non solo si continua in negozio a discutere e commentare i fatti di politica e di sport. Mio padre è stato anche tra i fondatori del G.S Ospedaletto, fino a due anni fa andava ancora in bicicletta. Certo negli passati capitava di discutere anche animatamente ma alla fine i clienti uscivano con una stretta di mano e un caffè. Oggi il lavoro e le mode sono cambiati, specie dopo il Covid. Anche le preferenze degli uomini non sono più le stesse, meno acconciature e rasature, più tagli alla moda come dettano le tendenze. Negli anni ottanta, il sabato, non si facevano tagli perché non c’era tempo, gli uomini venivano per shampoo e barba in vista della domenica. Oggi le abitudini sono cambiate ma il nostro negozio rimane un luogo neutro dove puoi parlare di tutto sempre nel rispetto delle opinioni altrui”.

“Il negozio di Innocentini – commenta l’assessore alle Attività economiche, senatrice Domenica Spinelli – è un’attività molto nota a Ospedaletto e a Coriano che incarna la passione, la professionalità e la capacità di mettere a proprio agio la propria clientela. Un luogo di socializzazione ineguagliabile per la capacità di fare stare bene i corianesi che si sono avvicendate negli anni. L’iscrizione all’Albo delle botteghe storiche si arricchisce di un’attività che con la seconda generazione continua ad essere radicata nel territorio e al passo coi tempi”.

Ufficio Staff del Sindaco