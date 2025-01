Al Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea Marina tornano le domeniche a teatro per famiglie

IL 19 GENNAIO PROGETTO GG IN SCENA CON LE STREGHE LIBERAMENTE TRATTO DALL’OPERA DI ROALD DAHL

Bellaria Igea-Marina, 13 gennaio – Una storia in cui l’impossibile accade. Con Streghe di Progetto GG si apre domenica 19 gennaio (ore 17) al Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina il programma di spettacoli pensato per i più piccoli. Un cartellone speciale, curato da Alex Gabellini, che spazia dalla narrazione per attrici e pupazzi al Teatro di figura, dalla giocoleria alle suggestioni del teatro disegnato.

Con la regia di Francesca Grisenti e Consuelo Ghiretti, scene e pupazzi di Ilaria e Donatello Galloni, Streghe è uno spettacolo liberamente ispirato all’opera letteraria di Roald Dahl che attraverso il teatro di narrazione e quello di figura guarda all’impossibile, ed esplora alcune tematiche fondamentali dell’infanzia: l’incontro con le paure, il loro riconoscimento e la possibilità di superarle, di trovare soluzioni e farsi coraggio; ma anche la forza del fare, l’istinto del creare, il diventare grandi sapendosi trasformare, accettandosi e diventando, perché no, dei piccoli eroi.

In scena, un gioco tra una nonna e un bambino, che diventa realtà. C’è una nonna che si muove tra magia e verità. C’è un piccolo eroe che guarda al possibile e oltre, che cambia “ciò che è”, e apre a un mondo nuovo.

Il Teatro per famiglie della stagione del Cinema Teatro Astra, gestito da Approdi, proseguirà domenica 16 febbraio con Mago per svago spettacolo di giocoleria e clowneria della compagnia L’abile teatro, per concludere domenica 16 marzo con il Pinocchio di Gek Tessaro che accompagna le avventure del burattino con il suo straordinario disegno dal vivo.

BIGLIETTI:

Intero: €7

ridotto: €5 (under 14)

Tutto il programma su www.teatroastrabim.it – info@teatroastrabim.it – tel. 351 53 65 686