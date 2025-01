Al Cinepalace di Riccione Fabio De Luigi, Valentina Lodovini e Alessandro Genovesi presentano il nuovo film “10 giorni con i suoi”

Fabio De Luigi e Valentina Lodovini, due dei volti più amati del cinema italiano contemporaneo, insieme al regista Alessandro Genovesi, saranno ospiti al Cinepalace di Riccione il 24 gennaio alle 20:30 per presentare “10 giorni con i suoi”, il nuovo capitolo della saga che racconta le esilaranti avventure della famiglia Rovelli.

La pellicola, sequel di “Dieci giorni senza mamma” e “Dieci giorni con Babbo Natale”, accompagna il pubblico in un’altra divertente avventura. Questa volta, la famiglia Rovelli si avventura in Puglia, dove la figlia maggiore, Camilla, ha deciso di trasferirsi per frequentare l’università insieme al fidanzato. Tutti i membri della famiglia decidono di accompagnarla per conoscere i futuri suoceri. Le differenze culturali, i pregiudizi e le incomprensioni tra i genitori si trasformano in un irresistibile caos, tra chi sostiene la scelta di Camilla e chi fatica ad accettare la famiglia del fidanzato. Tra gag e momenti esilaranti, i Rovelli riusciranno a superare ogni ostacolo, regalando un finale spensierato e pieno di buoni sentimenti.

Il film uscirà giovedì 23 gennaio e si annuncia già come uno dei più attesi del 2025, grazie al suo mix irresistibile di comicità, leggerezza e situazioni familiari nelle quali è facile riconoscersi. Durante la serata di venerdì 24 gennaio, i protagonisti Fabio De Luigi e Valentina Lodovini, insieme al regista Alessandro Genovesi, incontreranno il pubblico e racconteranno aneddoti e curiosità dal set, regalando momenti di intrattenimento e risate assicurate.

I biglietti per partecipare all’evento sono già disponibili online al seguente link: bit.ly/10giorni-con-i-suoi_ DeLuigi.