AL GRUPPO SGR RIMINI IL BEST MANAGED COMPANIES AWARDS 2024. Il premio ha individuato 67 eccellenze italiane fra le imprese che esprimono gli standard più elevati nella gestione aziendale.

Al Gruppo SGR Rimini è stato assegnato il Best Managed Companies Award 2024, il premio per le eccellenze imprenditoriali del Made in Italy promosso da Deloitte Private in collaborazione con ELITE-Gruppo Euronext, Piccola Industria Confindustria e con il supporto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

“Siamo estremamente orgogliosi di questo riconoscimento – dice Micaela Dionigi, Presidente di Gruppo SGR – che sottolinea l’importanza del nostro lavoro e l’impegno che mettiamo ogni giorno per garantire la migliore qualità possibile ai nostri clienti, con un’attenzione alle comunità in cui operiamo e ai loro bisogni”.

Il Best Managed Companies Award riconosce alle aziende selezionate passione e impegno quotidiano nel raggiungere e mantenere gli standard più elevati nella gestione aziendale, oltre alla capacità di perseguire uno sviluppo sostenibile.

Il Gruppo SGR Rimini ha ricevuto il premio per il quinto anno consecutivo e si conferma una delle eccellenze dell’imprenditoria italiana, grazie alla capacità manageriale in uno scenario internazionale complesso. Un risultato che testimonia la qualità generale della nostra azienda e l’impegno costante nel settore dell’energia.

Ha ritirato il premio, intervenendo a palazzo Mezzanotte di Milano, il Direttore Generale del Gruppo SGR Demis Diotallevi.

“L’Emilia-Romagna – dice – è la seconda regione col maggior numero di imprese che hanno ricevuto il riconoscimento, ben 15, segno di una solidità e di un tratto innovativo che le assegna un ruolo di potente locomotiva dell’economia italiana. Il Gruppo SGR è sempre in questa elite grazie all’incessante impegno profuso in tutti i processi aziendali, così da essere efficienti, solidi e responsabili”.

Valutate sui parametri di ‘Strategia’, ‘Competenze e Innovazione’, ‘Impegno e Cultura Aziendale’, ‘Governance e Misurazione delle Performance’, ‘Corporate Social Responsibility’, ‘Internazionalizzazione e Filiera’, le aziende di quest’anno sono state selezionate da una giuria di esperti composta da: Marta Testi, CEO di ELITE-Gruppo Euronext; Fabio Antoldi, Professore Ordinario di Strategia Aziendale e di Imprenditorialità presso la Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Renato Goretta, Vice Presidente di Piccola Industria Confindustria.

