Al Palacongressi di Rimini il 3° Congresso nazionale FNO TSRM e PSTRP. “Professionisti sanitari patrimonio del sistema salute: valori, competenze e risorse”, 29 e 30 settembre 2023

Rimini, 26 settembre 2023 – I prossimi 29 e 30 settembre si svolgeraÌ presso il Palacongressi di Rimini il 3° Congresso nazionale della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, dal titolo “Professionisti sanitari patrimonio del sistema salute: valori, competenze e risorse”.

Lo Stato italiano riconosce 31 professioni sanitarie e di queste 18 sono rappresentate dalla FNO TSRM e PSTRP. 170 mila operatori della salute che rendono, all’interno dei luoghi di cura di ospedali, territorio e domicilio, con competenza, un servizio insostituibile alla persona assistita, con autonomia e in sinergia tra di loro e con le altre professioni.

Durante il Congresso si discuterà con esperti del settore di temi come la dirigenza delle professioni sanitarie e i nuovi modelli organizzativi, la libera professione, l’equo-compenso e la cassa previdenziale, argomenti cari agli operatori autonomi, ma anche di gestione del rischio clinico, di sicurezza sul lavoro, di sistema di protezione e polizza assicurativa.

Personalità autorevoli tratteranno di revisione dei profili professionali e di fabbisogno formativo, come evoluzione indispensabile per le professioni di domani e non mancheranno interventi circa l’equità delle cure, la fragilità e le malattie rare. Infine, nel novero dei temi per il consesso federativo, troveraÌ spazio anche una sezione dedicata all’innovazione tecnologica, alla Telemedicina e all’HTA, elementi imprescindibili per il futuro del sistema salute 4.0.

