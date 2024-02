Al tribunale di Rimini approda un filone giudiziario dell’eredità Agnelli

Il Tribunale di Rimini si occuperà della querela per diffamazione presentata dall’avvocato Luigi Emanuele Gamna contro Margherita Agnelli, figlia di Gianni Agnelli, in merito all’eredità paterna. Gamna si sente diffamato per la ricostruzione della vicenda fatta nel libro ‘Agnelli coltelli’. Nel 2004, Gamna fu uno dei due avvocati che seguirono la trattativa per un accordo sull’eredità paterna con Margherita, accordo che lei in seguito rinnegò. Ora Gamna si oppone alla richiesta di archiviare il procedimento presentata dalla procura. Gamna afferma di non avere avuto prove dell’esistenza di un patrimonio offshore dell’avvocato, mentre Margherita tenta di ottenere il controllo di Dicembre, la cassaforte di famiglia che dà il controllo del Gruppo. La questione sarà discussa davanti a un giudice a maggio.