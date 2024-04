Al via conto alla rovescia per la Notte Rosa 2024

Sotto lo slogan ‘Weekend Dance’, la Notte Rosa 2024 – in programma dal 5 al 7 luglio sulla riviera adriatica – punta a trasformare la Romagna nella più grande pista da ballo all’aperto d’Italia: appare così naturale che il ‘contro alla rovescia verso la kermesse, inizi oggi nella Giornata Internazionale della Danza promossa dall’Unesco.

Il cosiddetto Capodanno dell’Estate, in questa edizione, andrà in scena nel segno del ballo in tutte le e forme: dai ritmi folk alla danza sportiva, dal country al liscio, dalla disco dance all’hip hop, dal rock all’indie, passando per il mondo del clubbing e delle discoteche trasformando nel Riminese, nel Forlivese, nel Cesenate, nel Ravennate e nel Ferrarese, 110 chilometri di costa e le piazze di città e borghi in una gigantesca balera.

La festa, spiegano gli organizzatori della Notte Rosa avrà come sua fonte di ispirazione la tradizione del liscio, candidato a diventare patrimonio immateriale dell’umanità Unesco, che verrà celebrato nell’anno in cui cade 70esimo anniversario di ‘Romagna Mia’.

Quella dell’estate ormai alle porte, osserva Claudio Cecchetto, Ambassador di Visit Romagna per gli eventi di sistema sarà una “Notte Rosa all’insegna del ballo. Con Weekend Dance la Romagna si trasforma nel più grande dancefloor a cielo aperto d’Italia: il ballo è un elemento di relazione tra le persone per eccellenza ed è quindi un simbolo perfetto e internazionale della nostra Romagna. Saranno coinvolti dj, scuole di ballo, come pure gli operatori privati: commercianti, bagnini, ristoratori albergatori e il mondo della notte, nelle discoteche più famose d’Italia”.

Ansa