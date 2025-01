Al via i lavori per la realizzazione del percorso ciclabile che collegherà le strutture sportive, il polo scolastico e il lungomare di Riccione

Il Comune di Riccione ha avviato il progetto per migliorare la rete ciclabile della città, con l’obiettivo di collegare il centro sportivo Nicoletti alla zona mare, al polo scolastico e al quartiere San Lorenzo. Verrà così realizzato un percorso ciclabile che collegherà queste aree, facilitando l’accesso alle strutture sportive e promuovendo la mobilità sostenibile.

Questo intervento ha come obiettivo principale quello di migliorare la mobilità sostenibile, creando una rete di percorsi sicuri per i ciclisti e incentivando l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto alternativo all’auto. In particolare, le nuove infrastrutture renderanno più accessibili le principali aree di interesse pubblico, facilitando il collegamento tra gli impianti sportivi e migliorando la viabilità.

I lavori per il progetto partiranno già dalla metà di febbraio con i primi due stralci. Inizialmente, si procederà con la rampa sulla falesia che collega piazza XX Settembre a viale Montebianco. Successivamente, dopo la realizzazione della rotatoria di viale Angeloni, si interverrà sulla Ciclovia adriatica, nell’area davanti alla Colonia Reggiana, completando così l’ultimo tratto ciclabile mancante della zona nord. Il resto del progetto sarà realizzato nelle annualità successive, come previsto dal progetto. Tra gli interventi, anche il miglioramento del tratto di viale Giulio Cesare, dal sottopasso ciclopedonale del centro sportivo fino al percorso ciclo-pedonale sul ponte Rio Melo. L’intervento ha un importo complessivo di 1.800.000 euro.

Le nuove piste ciclabili collegheranno direttamente il lungomare ai principali impianti sportivi, offrendo a cittadini, turisti e atleti una soluzione ecologica e salutare per spostarsi facilmente tra le strutture durante tutto l’anno. L’obiettivo dell’opera è rendere la città sempre più accessibile e vivibile, favorendo l’utilizzo di mezzi di trasporto ecologici e sostenibili, a beneficio della qualità dell’aria e della vita urbana.

Il completamento dell’intervento è previsto entro i primi mesi del 2027 e contribuirà significativamente alla valorizzazione delle aree coinvolte, al miglioramento della viabilità ciclabile e alla promozione di uno stile di vita attivo e sano.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Simone Imola, ha dichiarato: “Non appena ricevuto il finanziamento, ci siamo messi subito al lavoro per far partire gli interventi già durante il 2025, praticamente in tempo record. A partire da metà febbraio verranno eseguiti i primi due stralci del progetto. Si inizierà con la rampa sulla falesia che collega piazza XX Settembre a viale Montebianco, per poi procedere con la realizzazione del tratto di Ciclovia Adriatica davanti alla Colonia Reggiana, che rappresenta l’unico tratto mancante della zona nord. La restante parte del progetto sarà completata secondo il cronoprogramma previsto nei prossimi anni”.

Comune di Riccione