Al via la demolizione della ex sede Ausl di Coriano, al suo posto sorgerà il nuovo asilo nido. Oggi il sopralluogo del sindaco Ugolini e degli assessori Bianchi e Pecci

Coriano,24 settembre 2024 – Ruspe in azione per demolire la ex sede Ausl di Coriano. Come da cronoprogramma l’abbattimento del vecchio stabile di via Fleming è il primo step per la costruzione del nuovo asilo nido che verrà realizzato su un unico livello per una superficie di 1000 mq. Questa mattina il sindaco Gianluca Ugolini, gli assessori ai Lavori Pubblici, Roberto Bianchi e all’Edilizia scolastica, Anna Pecci hanno effettuato un sopralluogo per verificare l’operazione di smantellamento della vecchia struttura.

“Da oggi entriamo nel vivo di un progetto molto importante per i corianesi che necessitano di risposte certe e spazi adeguati alle famiglie con bimbi piccoli – afferma il sindaco Gianluca Ugolini -. Consegneremo a Coriano una struttura con tutti i crismi della sostenibilità e del risparmio energetico. Allo stesso tempo verrà messa a terra un’opera di rigenerazione urbana, quindi di risparmio del suolo perché si costruisce sul costruito con uno stabile dotato di tutti i più moderni standard”.

Ieri (lunedì 23 settembre) sono scaduti i termini della gara per la presentazione delle ditte interessate. Terminata la fase tecnica per la verifica dei requisiti delle proposte, verranno aggiudicati i lavori alla ditta incaricata di realizzare il nuovo asilo nido.

“Consegneremo alla comunità corianese un edificio sicuro, bello e armonico -hanno detto gli assessori ai Lavori Pubblici, Roberto Bianchi e all’Edilizia scolastica, Anna Pecci – con un investimento rilevante realizzato senza accendere alcun mutuo per il quale abbiamo impegnato risorse proprie oltre ad aver ottenuto un significativo contributo di 1 milione di euro da fondi PNRR. Dopo la demolizione del vecchio stabile con tre pinze dotate di frantumatore verranno smantellate le fondazioni in modo tale da lasciare alla ditta che verrà il terreno pronto per effettuare i lavori nelle migliori condizioni”.

Nella suddivisione di due spazi principali, uno a giorno per il gioco e l’alimentazione e uno per il riposo, è stata inclusa la predisposizione grazie agli arredi mobili di configurare gli spazi in base alle esigenze didattiche degli insegnanti e dei bambini. L’edificio sarà a forma di “C” con una corte interna immaginata quale luogo di aggregazione all’esterno nelle stagioni più miti e come “cannocchiale” per valorizzare le viste panoramiche sulle colline corianesi. Oltre all’efficientamento energetico, è previsto un sistema di infissi ad ombreggiamento e oscuramento, la tinteggiatura dei muri e delle pareti esterne con pitture a pigmenti naturali e la ventilazione naturale nelle aule grazie ad un sistema di ricambio d’aria meccanizzato.

Comune di Coriano