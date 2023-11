Al via la sessione congiunta UNECE-FAO a San Marino

Presentato ai Capitani Reggenti il City Country Profile ONU sulla Repubblica di San Marino. Inaugurata la mostra di Ingrid Kauffmann, domani l’inaugurazione della Petite Forest UNECE 2023 a Gualdicciolo

A un anno di distanza dall’iniziativa che portò alla “Dichiarazione di San Marino” per la sostenibilità del design urbano, l’UNECE, la Commissione Economia Europea delle Nazioni Unite, torna sul Titano per discutere di temi ambientali con la sessione congiunta del Comitato Economico Europeo per le foreste e l’industria forestale e della Commissione forestale europea della FAO.

Lavori al via questa mattina con un panel sulla bio-diversita? sul tema “Implicazioni per le foreste della regione ECE”, nel pomeriggio al centro del dibattito al quale partecipano oltre 100 delegati da altrettanti Paesi gli “Sviluppi internazionali e regionali in campo forestale” e il “Bilancio globale del lavoro internazionale sulle foreste e progressi in preparazione del ciclo 2025 della valutazione delle risorse forestali globali e raccolta congiunta di dati paneuropei sulle foreste e la gestione sostenibile”

Alle 13.45 i vertici di UNECE, insieme alla Segreteria di Stato per il Territorio e all’Ambasciatore di San Marino presso l’ONU Marcello Beccari sono stati ricevuti in Udienza a Palazzo Pubblico per la presentazione del “City Country Profile” un autorevole lavoro di ricerca e statistica sulla Repubblica di San Marino curato dalle Nazioni Unite.

In chiusura dei lavori odierni è stata inaugurata la mostra di Ingrid Kaufmann “L’incantesimo mitico degli alberi”.

Domattina, in occasione della festa nazionale dell’albero, alle 8:30 a Gualdicciolo l’inaugurazione della “Petite Forest UNECE 2023 a San Marino” mentre alle 10 i lavori riprenderanno al Kursaal con la tavola rotonda “Economia forestale e mercati”. Alle 13.30 l’evento “I semi del cambiamento – Ripensare le foreste e le citta?”. Nel pomeriggio del 21 novembre incontri, networking e discussioni su questioni comuni e relazioni. Il 22 novembre dalle 10 alle 13 la riunione del Comitato ECE per le foreste e l’industria forestale (COFFI) mentre alle 13.30 si terrà l’evento “Come massimizzare il carbonio incarnato negli edifici residenziali”.

Dalle 15 alle 18 si riunirà la Commissione forestale europea FAO (EFC) e subito dopo si discuterà di “sinergia pubblico-privato per la valorizzazione del territorio e la conservazione della biodiversita?” con il Direttore dell’Housing Land and Forest Management di UNECE, il Segretario di Stato Stefano Canti e rappresentanti di AASLP, SIT e Marlù.

Il 23 novembre dalle 10 il secondo incontro della Commissione forestale europea FAO (EFC). Alle 15 la chiusura dell’evento con l’Adozione del rapporto della sessione congiunta e chiusura della sessione.

San Marino, 20 novembre 2023 (1723 dFR)

