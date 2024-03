Al via l’Antica Fiera di San Gregorio: Morciano di Romagna capitale della Valconca dal 9 al 17 marzo con il commercio ambulante, il luna park, le osterie e gli spettacoli dell’Auditorium

Sabato 9 marzo la cerimonia del taglio del nastro con la consegna dei premi alle Eccellenze Morcianesi

Torna dal 9 al 17 marzo l’Antica Fiera di San Gregorio, uno degli eventi più attesi dall’intera comunità morcianese. La cerimonia di inaugurazione si terrà sabato 9 marzo, a partire dalle 10.30, sul palco dell’Auditorium della Fiera di via XXV Luglio (ritrovo delle autorità previsto per le ore 10.00), in concomitanza con il taglio del nastro dell’esposizione campionaria dei prodotti dell’artigianato, dell’industria, dell’agroalimentare, del commercio e dei servizi.

Alla cerimonia di inaugurazione, insieme al sindaco di Morciano di Romagna e presidente dell’Unione Valconca Giorgio Ciotti, ai sindaci del territorio e ai rappresentanti delle istituzioni prenderà parte la presidente dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna, Emma Petitti. La cerimonia di apertura sarà accompagnata dall’esibizione del Coro Città di Morciano. Come di consueto, si terrà anche la consegna dei premi alle Eccellenze Morcianesi. Quest’anno la cerimonia cade a ridosso della Giornata internazionale della donna (8 marzo): non è dunque un caso che ad essere insignite del riconoscimento siano due cittadine morcianesi che si sono distinte nei campi della sanità e del commercio.

Ricca di appuntamenti la giornata inaugurale, con tante iniziative in programma, come l’autoraduno “Città di Morciano” a cura della Nuova Scuderia Automobilistica Morcianese e il “Derby della piadina” a cura del Vespa Club morcianese.

La Fiera in pillole

Espositori ambulanti: 229; espositori autoveicoli: 10; espositori mezzi agricoli: 2; floro-vivaisti: 5; frontisti: 41; espositori settori diversi: 44; osterie: 3; attrazioni luna-park: 40.

Per nove giorni le vie del paese saranno animate dagli stand dedicati al commercio ambulante e allo street food, dalle attrazioni del luna park, dalle mostre di piante e fiori, macchine agricole e industriali, mentre nelle osterie temporanee, nei ristoranti e nei locali morcianesi si potrà brindare e degustare le migliori proposte dell’enogastronomia locale. Da non perdere gli spettacoli serali all’Auditorium della Fiera, che spazieranno dalla musica al teatro passando per gli spettacoli comici e le commedie dialettali, così come l’esposizione campionaria presso il padiglione fieristico di via XXV Luglio.

Domenica 10 marzo e martedì 12 marzo riflettori puntati sul Foro Boario, cuore pulsante della manifestazione e luogo in cui rivivono le antiche tradizioni della civiltà contadina e della Fiera millenaria: in arrivo allevatori da tutta la Regione per le mostre di bovini, ovini e cavalli, con la premiazione dei migliori esemplari. Da segnalare anche la seconda edizione di “Valconca Tractor”, esposizione di macchine agricole dei trattoristi romagnoli della Valconca, domenica 17 marzo in via Colombari. Si terranno incontri in cui gli agricoltori della zona racconteranno cos’è il lavoro dell’agricoltore, cosa bisogna sapere per fare un acquisto consapevole al supermercato e tante altre curiosità sul mondo agricolo.

Gli spettacoli serali all’Auditorium della Fiera

Sabato 9 Marzo – Filippo Graziani canta Ivan – Per gli amici tour 2024 (Ingresso a pagamento)

Domenica 10 Marzo – MUSE VS COLDPLAY – Sound of 2k (ingresso libero fino ad esaurimento posti)

Lunedì 11 Marzo – Spettacolo-saggio di danza classica e moderna delle allieve/i del Centro Danza La Plume di Morciano di Romagna (ingresso libero fino ad esaurimento posti)

Martedì 12 Marzo – MYO vs MYO – Una sfida a colpi di Jazz (ingresso libero fino ad esaurimento posti)

Mercoledì 13 Marzo – Compagnia degli Scalcagnati presenta “C’è qualcosa nell’aria, tesoro!” (ingresso libero fino ad esaurimento posti)

Giovedì 14 Marzo – Compagnia dialettale I Senza Prescia di Mondaino presenta “E curnud cuntent” (il cornuto contento) (ingresso libero fino ad esaurimento posti)

Venerdì 15 Marzo – I Violini di Santa Vittoria con Caffè Kakania -“Sentieri musicali dal Po al Danubio” (Ingresso a pagamento)

Sabato 16 Marzo – “Spettacolo di cabaret” – Regia di Carlo Tedeschi con la Compagnia RDL – Ragazzi del Lago (ingresso libero fino ad esaurimento posti)

Domenica 17 Marzo – I Terconauti presentano “Autismo in scena: una commedia dal cuore ironico” (ingresso libero fino ad esaurimento posti)

Il manifesto 2024

Il manifesto 2024 della Fiera porta la firma dei designer morcianesi di Antica Fornace Design. Si tratta di una riproduzione degli elementi maggiormente iconici della fiera: animali e attrazioni. Uno stile minimale, di forte impatto visivo, per un’edizione della Fiera tutta da scoprire.

PROGRAMMA COMPLETO DISPONIBILE SU:

https://www.comune. morcianodiromagna.rn.it/il- comune/antica-fiera-di-san- gregorio-2024-programma/