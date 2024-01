Alain Delon: ”VOGLIO MORIRE, LA VITA E’ FINITA!”

Alain Delon, celebre attore francese, ha recentemente manifestato il desiderio di porre fine alla sua vita, affermando che per lui “la vita è finita”. Queste dichiarazioni, riportate dal quotidiano Le Parisien, sono emerse in seguito a un incontro tra Delon e un medico generalista il 20 luglio nella sua casa a Douchy, nel sud della Francia. A 88 anni, l’attore mostra segni di debolezza fisica e mentale, effetti dell’ictus che ha subito nel 2019. Durante la visita medica, Delon ha comunicato principalmente attraverso gesti semplici, come annuire o alzare il pollice. Il medico ha espresso preoccupazione per il suo stato di grave esaurimento sia fisico che mentale, indicando un potenziale rischio di suicidio.

La situazione ha portato alla decisione di nominare un medico giudiziario per valutare la salute di Delon e determinare la necessità di una protezione legale, considerato il suo attuale stato di vulnerabilità. Questa mossa si inserisce in un contesto di tensioni familiari, con i figli dell’attore che esprimono opinioni divergenti sulle sue condizioni e sulle cure necessarie. Alain-Fabien Delon, che vive con il padre, lo descrive alternativamente lucido e distratto. Anouchka Delon, preoccupata per la qualità delle cure mediche in Francia, suggerisce un riesame del trattamento da parte di medici svizzeri. Inoltre, Alain-Fabien ha accusato Anouchka di “abuso di debolezza” nei confronti del padre. I dettagli esatti sulla salute di Alain Delon restano incerti, mentre le tensioni familiari continuano.