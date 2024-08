Alba sul Monte… in Concerto. Sold-Out per il pianista Michele Di Toro

Si è svolto con un altro straordinario successo il quarto appuntamento di “Alba sul Monte… in Concerto”, un evento che si conferma tra i più apprezzati dell’estate. Anche questa volta, il concerto ha registrato il tutto esaurito, grazie alla performance coinvolgente e toccante del talentuoso pianista Michele Di Toro.

Di Toro, con la sua maestria e passione, ha regalato al pubblico una serata indimenticabile, interpretando un repertorio che spazia da Mozart a Chopin, passando per Chick Corea e Lucio Battisti. Emblematica la sua celebre “Variazioni sul Rondò alla Turca” di Mozart, una composizione che, come tante altre eseguite durante la serata, ha messo in risalto la sua abilità unica nel fondere diversi generi musicali in un linguaggio universale.

La cornice degli Orti dell’Arciprete si è rivelata ancora una volta il luogo perfetto per questo evento, offrendo al pubblico non solo la possibilità di ascoltare musica d’eccezione, ma anche di ammirare lo spettacolare sorgere del sole. Un momento particolarmente suggestivo si è verificato quando le mani di Di Toro, perfettamente visibili sul palco, hanno “volato” sulla tastiera, incantando tutti i presenti.

Il concerto si è concluso con una versione unica e mozzafiato di “Libertango” di Astor Piazzolla, un’esecuzione che ha ulteriormente confermato la straordinaria originalità e il talento di Di Toro, guadagnandosi applausi calorosi e prolungati.

L’appuntamento conclusivo di “Alba sul Monte… in Concerto” è fissato per domenica 25 agosto, sempre alle ore 6:00, con il Trio Mendelssohn che si esibirà negli Orti dell’Arciprete per l’evento “…to Gino”. Una chiusura di stagione che si preannuncia altrettanto memorabile