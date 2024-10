ALBANIA OPEN 2024 E WORLD TAEKWONDO JUNIOR CHAMPIONSHIPS 2024

La settimana appena trascorsa ha visto prendere parte, con grande interesse, i nostri atleti più giovani a due gare internazionali di grande valore: l’Albania Taekwondo Open 2024 di Tirana (ALB) il 27-29/09/2024, un (G-1) con Federico Amati (1° poom) accompagnato dal Coach Michele Ceccaroni (4° dan), e, quasi in contemporanea, a Chuncheon (KOR) il 29/09-05/10/2024 la competizione giovanile più importante dell’anno: il World Taekwondo Junior Championships 2024, con la partecipazione di Thomas Albani (1° poom) e Achille Tentoni (1° poom), seguiti sull’ottagono di gara dal Coach Secondo Bernardi (6° dan).

Non siamo riusciti ad arricchire il già considerevole medagliere che conta complessivamente 322 trofei, poiché i nostri ragazzi hanno praticamente incontrato i migliori rispettivamente d’Europa e mondiali, comunque, per loro, una nuova opportunità di crescita agonistica e morale.

Sabato 28 settembre ha iniziato sull’ottagono di gara in Albania Federico Amati, che, pur battendosi molto bene, ha ceduto il passo ai 16mi di finale perdendo entrambi i round.

In Korea, invece, il 3 ottobre Achille Tentoni si è trovato di fronte ai 16m lo statunitense Colin Lee, che lo ha battuto in entrambi i round, stessa sorte toccata il giorno successivo a Thomas Albani, il quale, dopo essere stato addirittura in vantaggio per 3 a 2 nel primo tempo, ha dovuto lasciare all’australiano Nason Harrison l’incontro. Nonostante tutto i nostri ragazzi, per il punteggio ottenuto, hanno conquistato rispettivamente nel ranking mondiale 2.964 punti e la posizione n. 290 e 4,234 punti e la n. 140.

Da oggi fino a Dicembre 2024, i vari team biancoazzurri saranno presenti alle seguenti gare:

12-13/10 Tuscany Open – Arezzo (kids, cadetti, junior, senior); 08-10/11 Malta Games G1 (junior, senior); 23-24/11 Piemonte – 5° Torneo Tkd Torino Royal Cup 2024 (kids, cadetti, junior, senior) o in alternativa: 23-25/11 Bosnia and Herzegovina Open G-1, Sarajevo (cadetti, junior, senior); 30/11-01/12 Campionati Italiani Senior Cinture Nere 2024 (senior).

Intanto, gli altri insegnanti, hanno appena iniziato i corsi per tutti (agonisti, piccoli ed amatori) nelle due palestre di Fonte dell’Ovo a San Marino Città e Sport Domus a Serravalle, ricordando che sono a completa disposizione per chi volesse avvicinarsi al Taekwondo.

Maestro Giovanni UGOLINI (6° dan)

(Addetto stampa e Comunicazione T.S.M.)

Foto 1: il San Marino Team a Tirana (ALB)

Foto 2 – 3: il San Marino Team in Korea (KOR)