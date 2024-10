Albero caduto a San Giuliano di Rimini: Allerta per la sicurezza pubblica

Un albero è crollato in via Matteotti a San Giuliano di Rimini, colpendo un’auto parcheggiata. L’incidente, che si è verificato a causa di forti raffiche di vento, ha destato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

Claudio Mazzarino, esponente di Fratelli d’Italia, ha espresso la propria preoccupazione per l’accaduto, sottolineando come, se la caduta fosse avvenuta in un momento di maggiore affollamento, le conseguenze sarebbero potute essere gravissime, coinvolgendo pedoni, bambini all’uscita da scuola e pazienti in transito verso l’ospedale privato nelle vicinanze.

Mazzarino ha sollevato la questione della manutenzione degli alberi, richiedendo controlli periodici per garantire la loro salute, specialmente in aree ad alta densità di popolazione. Ha fatto notare l’importanza di avere un sistema di monitoraggio più efficiente, con particolare attenzione a zone frequentate come scuole e ospedali, soprattutto in un contesto di cambiamento climatico.

Il politico ha interpellato le autorità locali riguardo alla manutenzione dell’albero caduto, domandando se fossero stati eseguiti controlli regolari. Inoltre, ha suggerito la sostituzione di esemplari più vecchi e malati con alberi giovani e robusti, facendo appello anche alla necessità di informare la cittadinanza sui rischi connessi alla caduta degli alberi durante eventi meteo avversi.

Infine, Mazzarino ha chiesto una verifica approfondita dello stato di salute di tutti gli alberi nella via Matteotti, per identificare eventuali problematiche e pianificare interventi mirati.