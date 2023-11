Alessio Pisi vince il 3° Ronde Halloween, Nemo Mazza primo nelle storiche

Una due giorni a tutto gas per la Scuderia San Marino, che ha organizzato sabato 4 e domenica 5 novembre la terza edizione del Ronde Halloween.

Nell’albo d’oro dei vincitori iscrive il suo nome Alessio Pisi, che vince l’edizione 2023 della manifestazione, prendendo il trono detenuto per ben due edizioni da Jader Vagnini.

Per Pisi è il secondo successo in una gara organizzata dalla Scuderia, dopo la vittoria ad agosto nel 50° Circuito San Marino. Il pilota italo-sammarinese è arrivato davanti a tutti navigato da Massimo Bizzocchi, che si è aggiudicato il Memorial Silvio Stefanelli, dedicato al miglior navigatore sammarinese. L’equipaggio con il numero 1 ha mantenuto la prima posizione in tutte e quattro le prove speciali.

La vettura boera si è posizionata nelle prime sei posizioni della classifica finale assoluta: secondo gradino del podio per Jader Vagnini insieme a Stefanie Rücker e terzo posto per Davide Simoncini insieme a Davide Gasperoni.

Fuori dal podio Marino Gessa con Nicola Demontis, quinta posizione per Paolo Segantini navigato da Daiana Darderi e sesta piazza per Gabriele Capelli e Alessandro Magnavacchi.

Nelle storiche dominino della Ford Escort RS guidata da Nemo Mazza e Bruno Pelliccioni che vincono per la prima volta il Ronde Halloween. Il secondo posto è di Giovanni Muccioli con Cristiano Colombari e bronzo per Paolo Folli e Adriano Giannini.

Una bella novità del Ronde Halloween 2023 è stata la collaborazione insieme all’agenzia fotografica PHOTOZINI di Alessandro Zini e Roberta Ortolani che hanno premiato le auto meglio allestite per la gara. Ad aggiudicarsi il premio sono stati gli equipaggi numero 16 (Pietro Ballerini e Susy Ghisoni), 47 (Maurizio Bartolo e Alfonso Guaita) e il numero 10 di Capelli e Magnavacchi.

Davide Gianaroli e Alessio Spezzani con la Renault Clio sono stati premiati come miglior equipaggio Under 25.