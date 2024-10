Alla Fiera di Rimini bilancio positivo per Innovation Beauty Lab

CHIUDE CON LA FIDUCIA SULLA PROSPETTIVA DI SVILUPPO DELLA MANIFESTAZIONE DEDICATA ALL’ESTETICA PROFESSIONALE

Rimini, 21 ottobre 2024 – Si è chiuso oggi alla Fiera di Rimini Innovation Beauty Lab, promosso da Esthetimedia Group per valorizzare il settore dei servizi alla persona che rappresenta uno dei motori più economici del Paese. L’industria cosmetica si avvia, a fine 2024, verso un fatturato di 16.5 miliardi, in crescita del 10% rispetto al 2023.

Sui 13.000 mq, in mostra oltre cento fra i brand più prestigiosi, il 40° Congresso Internazionale di Estetica e Spa di Les Nouvelles Esthétiques Italia e un fitto programma di workshop seminari e la presenza di beauty specialist per le dimostrazioni dal vivo. Fra i contenuti, focus anche sull’estetica oncologica e sui vantaggi, certificati da studi scientifici, che rappresenta per i malati.

Con oltre 15 speech, 20 dimostrazioni, 3 masterclass, 30 workshop, IBL 2024 apre nuovi scenari per il mondo della bellezza professionale e i suoi operatori.

“Siamo soddisfatti – il commento di Stefano Pennati, CEO di Esthetimedia – perché dopo aver ridisegnato il format dell’evento e averlo portato a Rimini, dove abbiamo ricevuto una splendida accoglienza da IEG e dalla città, siamo pronti a svilupparlo per il futuro, in sinergia anche con altri eventi sul territorio. Il maltempo intorno a Rimini ci ha un po’ limitati, ma abbiamo comunque la netta sensazione che le scelte compiute siano giuste per crescere tanto nei prossimi anni e fare di Rimini una capitale della bellezza”.

Oggi a IBL anche i premi alla carriera a due icone dell’estetica: Brigida Stomaci e Diego Dalla Palma.

Entrambi hanno stimolato le giovani generazioni a credere nella formazione e nella conoscenza, nel confronto fra saperi.

“Credete in voi – hanno detto all’unisono – e ampliate le conoscenze, perché i clienti cercano sicuramente di migliorare l’aspetto estetico, ma anche di essere accompagnate verso quello che oggi chiamiamo bellessere e che racchiude non solo l’estetica, ma uno sguardo positivo verso di sé e la vita”.