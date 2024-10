ALLEANZA RIFORMISTA. Il Programma Economico 2025 traccia la rotta per il futuro di San Marino

Alleanza Riformista esprime il proprio apprezzamento per la presentazione del Programma Economico 2025 alla Commissione Consiliare Finanze e Bilancio, riconoscendo in questo documento una visione strategica e coerente per il rilancio dell’economia sammarinese. Le misure proposte, mirate a sostenere la competitività e la stabilità finanziaria, offrono una risposta concreta alle sfide globali e alla necessità di modernizzazione del nostro sistema economico.

Il Programma mette in evidenza come l’integrazione con l’Unione Europea, attraverso l’Accordo di Associazione recentemente concluso, rappresenti un elemento cruciale per il futuro del Paese. L’accesso al Mercato Unico e i relativi benefici aprono nuove prospettive per il mantenimento della competitività e l’attrazione di investimenti esteri qualificati, indispensabili per diversificare ulteriormente l’economia.

Alleanza Riformista condivide l’importanza dell’adeguamento agli standard internazionali, soprattutto in ambito di finanza pubblica e antiriciclaggio. La conformità alle normative europee e alle raccomandazioni Moneyval rappresenta non solo un obbligo, ma anche un’opportunità per rafforzare la trasparenza e migliorare la reputazione internazionale del nostro sistema finanziario.

Nel quadro delle politiche economiche delineate, sosteniamo con forza l’espansione del settore manifatturiero, che riveste un ruolo strategico nella creazione di valore aggiunto e occupazione. Allo stesso tempo, è essenziale investire in settori ad alta tecnologia e innovazione, per cogliere le opportunità offerte dalla transizione digitale e verde. Il Programma riconosce la necessità di promuovere la sostenibilità ambientale e sociale come fattore di crescita, un impegno che consideriamo prioritario per garantire il benessere delle future generazioni.

Crediamo fermamente che il rilancio dell’economia debba passare anche attraverso politiche attive del lavoro e incentivi per l’assunzione di giovani e categorie svantaggiate, per favorire un mercato del lavoro più dinamico e inclusivo.

Infine, ribadiamo l’importanza di una gestione responsabile della finanza pubblica, ponendo attenzione alla sostenibilità del debito e alla qualità della spesa. Alleanza Riformista si impegna a collaborare attivamente con il Governo per arricchire il Programma con ulteriori interventi che possano garantire uno sviluppo equilibrato e duraturo, in grado di adattarsi con resilienza ai cambiamenti del contesto internazionale.

Alleanza Riformista

San Marino, 10 ottobre 2024