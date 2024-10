Alleanza Riformista San Marino. Telecomunicazioni, impegno concreto per una rete moderna e sicura in tutto il territorio

Accogliamo con grande soddisfazione gli impegni presi durante l’incontro tra la Segreteria di Stato alle Telecomunicazioni, guidata dal Segretario Rossano Fabbri, e la Segreteria di Stato al Territorio, guidata dal Segretario Matteo Ciacci, insieme ai vertici di Telecom.

La risoluzione delle problematiche infrastrutturali nel settore delle telecomunicazioni rappresenta una priorità non solo tecnica, ma strategica per il futuro della nostra Repubblica.

Le difficoltà che i cittadini e i visitatori incontrano nell’effettuare chiamate in alcune aree del territorio non possono essere tollerate in un Paese che desidera mantenersi competitivo e all’avanguardia. L’ammodernamento delle reti, pertanto, non è solo una risposta alle esigenze quotidiane della popolazione, ma un atto di responsabilità politica per garantire che San Marino disponga di un’infrastruttura adeguata alle sfide globali.

Abbiamo appreso con soddisfazione che sono già stati avviati interventi concreti per migliorare la qualità del segnale e la stabilità della connessione in tutto il territorio, e ulteriori azioni verranno pianificate per risolvere definitivamente le criticità ancora presenti. Questi interventi sono essenziali, ma devono essere realizzati nel pieno rispetto delle normative vigenti. I Segretari di Stato hanno infatti ribadito l’imperativo di coniugare le esigenze di efficienza, stabilità e copertura della rete mobile con la tutela della salute pubblica.

Lo sviluppo delle telecomunicazioni non è una semplice questione tecnica, ma rappresenta un elemento cruciale per la crescita economica e il rafforzamento del posizionamento internazionale di San Marino.

Un sistema di telecomunicazioni efficiente e innovativo è una leva fondamentale per attrarre nuovi investimenti, incentivare l’innovazione tecnologica e garantire che il nostro Paese sia all’altezza delle sfide economiche del futuro.

Alleanza Riformista

San Marino il 15 ottobre 2024