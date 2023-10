Alleanza Riformista sempre più isolata… di Tancredi Falconeri

Sta’ a vedere che la colpa adesso è delle opposizioni tanto per cambiare! Ho letto di Simoncini, che finalmente si è dimesso. Non poteva fare diversamente dopo la sentenza di primo grado. Anche il comunicato diffuso dal ragazzo secondo me è corretto. Il problema semmai è il suo partito, Alleanza Riformista. Che ha tentato fino all’ultimo di non farlo dimettere in modo da non lasciare un Consigliere in più al Psd, perdendone uno a sua volta. Visto che ora entrerà in Consiglio la Milena Gasperoni. Un atteggiamento da parte di Ar non proprio bello nei confronti di Simoncini che comunque saprà capire da solo chi sono gli amici e chi no. Il comunicato diffuso invece da Alleanza Riformista è allucinante. Si vogliono mettere sullo stesso piano situazioni completamente diverse, senza contare che in questo modo si sono completamente isolati. Hanno infatti attaccato a testa bassa esponenti dell’attuale opposizione, Rete compresa. Con chi pensano di andare ora? La Dc sta promettendo di tutto per tenere insieme la coalizione visto che non appena Ar capirà che sono fuori dalla nuova maggioranza non potranno fare altro che staccare la spina al governo. Per questo la Dc continua a promettere che Ar farà parte della maggioranza futura anche se non ci crede proprio nessuno ormai. Certo che parlare di guai giudiziari che non hanno coinvolto la Reggenza e paragonarli a quanto successo e combinato da Simoncini è davvero anche poco rispettoso delle istituzioni! E sulle tlc i riferimenti fatti dal comunicato di Ar sono ignobili e e poco rispettosi dei colleghi e vale anche per l’attacco scomposto ad ex Congressisti. A proposito poi del codice etico invocato da Ar c’è davvero da spanciarsi dalle risate. Visto che l’unico a non avere aderito è proprio Alessandro Mancini. Predicare bene e razzolare male sembra piacere molto a qualche partito e a qualche personaggio.

