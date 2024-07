ALLEGRO VIVO SAN MARINO. CLASSICA GIOVANI: UNA SERATA DI VIRTUOSISMO CON SARA PASTINE E GIULIA CONTALDO IN CONCERTO

Il secondo appuntamento della rassegna “Classica Giovani” promette una serata indimenticabile con un programma ricco di capolavori della musica classica. Protagoniste Sara Pastine al violino e Giulia Contaldo al pianoforte che si esibiranno martedì 16 Luglio dalle ore 21,00 sempre nell’antica cornice del Chiostro dei Padri Servi di Maria a Valdagrone. Il duo, noto per la profonda sintonia musicale frutto di una collaborazione quasi decennale e vincitore di numerosi concorsi di musica da camera, interpreterà un repertorio di grande prestigio. Le sonate di Beethoven, Brahms e Ravel saranno al centro della loro performance, assicurandoci un concerto di intensa emozione e virtuosismo. Scopriamo qualcosa dei brani che potremo ascoltare. La sonata per violino e pianoforte op.96 di Beethoven è la sua ultima composizione dedicata al duo strumentale. Scritta in pieno Classicismo, la scrittura valorizza al massimo il dialogo fra i due strumenti, come pure ne esaspera i contrasti. Con questa scelta stilistica Beethoven riflette la capacità di fondere antico e moderno, offrendo un’esperienza musicale rivoluzionaria. In Brahms ritroviamo una delle sue opere prime per questa formazione. È lo Scherzo tratto dalla Sonata F.A.E. Frei Aber Finsam, “libero ma solo”, creata in collaborazione con Albert Dietrich e Robert Schumann nel 1853 come omaggio al famoso violinista Joseph Joachim. Questa pagina musicale rivela la giovane età di Brahms attraverso una fantasia melodica costruita su un tema a quattro note, ispirato alla Quinta sinfonia di Beethoven. Di Ravel ascolteremo la celeberrima Sonata n.2 per violino e pianoforte, frutto di un lungo e travagliato processo creativo. La composizione sottolinea l’autonomia e l’indipendenza delle parti strumentali. È un’opera che enfatizza la diversità tra i due strumenti evidenziando la loro incompatibilità, come dichiarato dallo stesso Ravel, in modo creativo. Il movimento centrale, intitolato “Blues”, introduce elementi jazzistici, aggiungendo un tocco esotico e moderno a una struttura formale di tradizione mitteleuropea. Un invito allettante, dunque, per gli amanti della musica classica e per quelli interessati alla promozione della cultura, disponibili a lasciarsi incantare dalla passione e abilità di giovani talenti.

Giulia Contaldo, pianista acclamata dalla critica, ha recentemente eseguito il Concerto di Schumann op. 54 con la BBC Philharmonic Orchestra. Diplomata con lode presso il Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze, ha perfezionato i suoi studi all’Accademia Pianistica Internazionale di Imola e al Royal Northern College of Music, ottenendo prestigiosi riconoscimenti. Ha collaborato con numerose orchestre di rilievo e musicisti noti come Bruno Giuranna e Mario Brunello. Attualmente insegna pianoforte presso il Conservatorio A. Scontrino di Trapani.

Sara Pastine, originaria di Sarzana, ha completato i suoi studi con il massimo dei voti e ha vinto numerosi concorsi prestigiosi. Ha suonato con l’orchestra giovanile EUYO in tournée internazionali e ha collaborato con artisti di fama. Ha completato master in music performance e postgraduati in istituzioni rinomate e ha fatto parte della Verbier Festival Orchestra e della Gstaad Festival Orchestra. Dal 2019, è membro del Quartetto Leonardo, con cui ha ottenuto importanti riconoscimenti e registrazioni. Attualmente, è docente di ruolo di violino al Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia.