Allerta arancione per vento forte sulle montagne dell’E-R. Previste anche raffiche tra i 75 e gli 88 km/h

Allerta di colore arancione per il forte vento sulla montagna romagnola, bolognese, modenese, reggiana e parmense dal mezzogiorno di oggi in Emilia-Romagna.

A disporla sono l’Arpae e la Protezione civile regionale che hanno fissato anche un’allerta di colore giallo per temporali e criticità idraulica e idrogeologica sul territorio regionale ad esclusione della bassa collina e pianura piacentina e parmense e della pianura ferrarese.

Nel pomeriggio sono previsti venti di burrasca forte tra i 75 e gli 88 Km/h con possibili raffiche di intensità superiore, che interesseranno il crinale appenninico centro-orientale mentre sulle aree collinari sono attesi venti di di burrasca moderata tra i 62 e i 74 Km/h e sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità.

Le precipitazioni potrebbero determinare l’innalzamento del livello dei corsi d’acqua del settore centro-orientale della regione con possibili superamenti della soglia 1.

Per la giornata di domani non sono previsti fenomeni meteo significativi ma è stata disposta un’allerta gialla sulla pianura parmense, reggiana, modenese, bolognese e romagnola per criticità idraulica riferita alla possibile propagazione delle piene nei tratti vallivi.

